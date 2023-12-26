Владимир Зеленский прокомментировал удар по российскому кораблю "Новочеркасск" вблизи Крыма. Президент Украины заявил, что очередной российский "сосуд" пополнил подводный флот РФ.



Зеленский отреагировал на уничтожение российского корабля "Новочеркасск". Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что провел заседание Ставки. Большинство вопросов заседания касались планирования на следующий год и обеспечения сил обороны Украины. Президент получил доклад от Минстратегпрома, Минобороны и согласования от Генерального штаба. Вместе с тем, Зеленский также отреагировал на уничтожение российского корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

"Как и всегда были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", — написал президент. Украины в социальных сетях.

Напомним, что вблизи Феодосии украинские силы нанесли удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск". Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в результате атаки произошла мощная детонация и шансов остаться целым для российского корабля немного. Кроме того, Игнат указал, что российское судно было уничтожено благодаря определенным "тактическим приемам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Минобороны РФ на поражение корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который сделал предупреждение для российских пилотов. Президент призвал лётчиков РФ сделать выбор в войне.