Зеленский назвал сумасшедший антирекорд, установленный армией РФ: куда ударила Россия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала несколькими крылатыми ракетами американский завод Flex в Мукачево. По словам Зеленского, выбор атакующего предприятия США свидетельствует о показательности таких ударов со стороны россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прокомментировал массированную комбинированную атаку России в ночь на 21 августа, когда россияне били "по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям". В частности, президент указал, что под атакой РФ оказалось американское предприятие завод Flex в Мукачево.
Зеленский подчеркнул, что несмотря на переговоры с Трампом, действия России не претерпели изменений, а Путин продолжает вести войну против Украины.
Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях, когда Россия нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex американской компании в Мукачево.
Также "Комментарии" писали, что Ермак отреагировал на удар РФ по Львову и заявил, что Путин раскрыл свое настоящее желание.