Зеленский назвал сумасшедший антирекорд, установленный армией РФ: куда ударила Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала несколькими крылатыми ракетами американский завод Flex в Мукачево. По словам Зеленского, выбор атакующего предприятия США свидетельствует о показательности таких ударов со стороны россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал массированную комбинированную атаку России в ночь на 21 августа, когда россияне били "по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям". В частности, президент указал, что под атакой РФ оказалось американское предприятие завод Flex в Мукачево.

"Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар", — заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на переговоры с Трампом, действия России не претерпели изменений, а Путин продолжает вести войну против Украины.

"И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Требуется давление. Сильные санкции, сильные тарифы", – добавил Зеленский.

Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет.

