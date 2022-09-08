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Зеленский отреагировал на смерть королевы Британии Елизаветы II

Елизавета II в нелегкое время поддержала украинский народ

сегодня, 22:24
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть королевы Британии Елизаветы II. Глава государства выразил соболезнования народу Британии. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отреагировал на смерть королевы Британии Елизаветы II

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"С глубокой грустью мы узнали о смерти ее Величества Королевы Елизаветы II", — говорится в заявлении президента Зеленского.

Глава государства от имени всего украинского народа выразил искренние соболезнования Британской королевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству.

"Наши мысли и молитвы с вами", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что королева Британии Елизавета ІІ в возрасте 96 лет. В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она сидела на британском троне с 1952 года и была одной из самых длинно правящих глав государства в истории. Теперь значит, старший сын Вильгельм автоматически стал наследником престола. Флаг был приспущен на Букингемском дворце после оглашения о смерти британской королевы Елизаветы II. Елизавета II находилась на престоле с 1952 года – дольше, чем любой монарх в истории страны. 69-летнее правление королевы Елизаветы II – это время чрезвычайных перемен. Детали похоронной церемонии были разработаны в 1960-е годы и постоянно обновлялись. Известно, что гроб будет поставлен в Тронном зале Букингемского дворца. Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве через девять дней после его смерти. Тело монарха будет похоронено в могиле в церкви Св. Георгия в Виндзорском замке. Там же похоронен муж королевы принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года.



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