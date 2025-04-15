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Зеленский отреагировал на слова Виткоффа о сдаче территорий

Зеленский назвал красные линии Украины

сегодня, 17:40
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, который предложил включить вопросы так называемых "пяти территорий" в потенциальное мирное соглашение с Россией.

Зеленский отреагировал на слова Виткоффа о сдаче территорий

Владимир Зеленский

В частности, глава Украины подчеркнул, что подобные инициативы не входят в компетенцию спецпосланника.

Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может содержать пункты о признании временно оккупированных территорий частью РФ.

"Для нас это красные линии – признавать любые временно оккупированные территории русскими. Эти представители обсуждают вопросы вне своей компетенции", — подчеркнул президент на пресс-конференции в Одессе.

Зеленский отметил, что украинские территории принадлежат исключительно Украине, ведь это основа государственного суверенитета. И только украинский народ имеет право решать вопросы, касающиеся национальной территориальной целостности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпосланник Трампа Стив Виткофф предположил, что будущее мирное соглашение может включать вопросы статуса Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – останутся ли они в составе Украины или будут переданы России. Также, по его словам, в соглашении могут быть предусмотрены определенные протоколы безопасности.

По мнению экспертов, Украину будут пытаться склонить к большим уступкам. Речь может идти либо о жестком давлении американцев на Киев по отводу ВСУ с контролируемых частей этих территорий для получения от Путина желаемого по Ирану и Китаю, либо объявления их "демилитаризованными зонами", где должны пройти новые "референдумы" под эгидой группы стран.




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Источник: https://t.me/weukrainetv/99494
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