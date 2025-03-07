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Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году

Зеленский призвал прибегнуть к тому, чтобы Россия перестала совершать атаки по Украине.

сегодня, 12:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную комбинированную атаку России в ночь на 7 марта. Россия использовала 261 средство воздушного нападения для попытки нанести удары по Украине.

Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал в Telegram серию фотографий с последствиями российской атаки. Под ударом врага были разные объекты в нескольких регионах – в Одесской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской.

"В общей сложности россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. Все это – против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас везде, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий", — сообщил президент.

Зеленский рассказал, что для защиты украинского неба была поднята авиация, в частности, впервые отработали французские истребители Mirage-2000. Также президент отметил удачные действия других систем противовоздушной обороны, в частности, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году - фото 2

Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году - фото 3

По словам Зеленского, прежде всего, для установления мира нужно предпринять шаги к принуждению источника войны — России, в частности, прекращения ракетных ударов и атак беспилотниками.

"И это реально проконтролировать. Тишина в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишина на море – реальная гарантия нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой секунды этой войны. Задача – заставить Россию остановить войну", — подытожил Зеленский.

Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько ракет и дронов сбили во время атаки РФ 7 марта.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13489
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