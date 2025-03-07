Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную комбинированную атаку России в ночь на 7 марта. Россия использовала 261 средство воздушного нападения для попытки нанести удары по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский опубликовал в Telegram серию фотографий с последствиями российской атаки. Под ударом врага были разные объекты в нескольких регионах – в Одесской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской.
Зеленский рассказал, что для защиты украинского неба была поднята авиация, в частности, впервые отработали французские истребители Mirage-2000. Также президент отметил удачные действия других систем противовоздушной обороны, в частности, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
По словам Зеленского, прежде всего, для установления мира нужно предпринять шаги к принуждению источника войны — России, в частности, прекращения ракетных ударов и атак беспилотниками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько ракет и дронов сбили во время атаки РФ 7 марта.
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