Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что решил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовую атаку России ракетами и дронами, состоявшуюся в ночь на 29 июня. По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин решил продолжать войну вместо попыток достичь мира.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил об очередном обстреле Украины, который осуществила Россия нанося удары по гражданским.

"Почти всю ночь в Украине звучала тревога — в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды", и 60 ракет разных типов. Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь", — заявил президент.

По словам президента, Путин окончательно решил не идти к миру, а продолжать войну против Украины. Как объясняет президент, об этом свидетельствуют постоянные удары РФ, в том числе только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Зеленский призвал увеличить давление на РФ, чтобы завершить войну в Украине.

"Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора", — говорится в заявлении президента.

Также Зеленский призвал предоставить Украине больше ПВО, отметив, что Киев готов купить американские системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла рекордную атаку по Украине использовав 537 дронов и ракет. В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили.

Также "Комментарии" писали, что при отражении массированной воздушной атаки России 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко.