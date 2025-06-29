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Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что решил Путин

Россия нанесла рекордную атаку по Украине использовав 537 дронов и ракет.

29 июня 2025, 10:43 comments3292
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовую атаку России ракетами и дронами, состоявшуюся в ночь на 29 июня. По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин решил продолжать войну вместо попыток достичь мира.

Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что решил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил об очередном обстреле Украины, который осуществила Россия нанося удары по гражданским.

"Почти всю ночь в Украине звучала тревога — в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды", и 60 ракет разных типов. Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь", — заявил президент.

По словам президента, Путин окончательно решил не идти к миру, а продолжать войну против Украины. Как объясняет президент, об этом свидетельствуют постоянные удары РФ, в том числе только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Зеленский призвал увеличить давление на РФ, чтобы завершить войну в Украине.

"Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора", — говорится в заявлении президента.

Также Зеленский призвал предоставить Украине больше ПВО, отметив, что Киев готов купить американские системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла рекордную атаку по Украине использовав 537 дронов и ракет. В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили.

Также "Комментарии" писали, что при отражении массированной воздушной атаки России 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко.



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