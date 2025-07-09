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Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что показал Путин

Путин решил отвергнуть все попытки закончить войну совершив наибольшую атаку по Украине.

9 июля 2025, 09:55
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовую атаку России ракетами и дронами, которая прошла в ночь на 9 июля. По словам Зеленского, произошла показательная атака, в которой российский диктатор Владимир Путин отверг все попытки мира.

Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что показал Путин

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что Россия совершила самую большую атаку по Украине с начала войны.

"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки — 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 — это "шахеды", и 13 ракет — "кинджалы" и "искандеры"", — заявил президент.

По его словам, большинство воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину, было сбито, за что Зеленский поблагодарил украинских воинов.

Зеленский отметил, что таким ударом России Путин решил отвергнуть все предложения по попыткам закончить войну и достичь мира.

"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает… Партнеры знают, как надавить так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не о новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", — сказал президент.

Зеленский призвал применить "болезненные" санкции против России, в частности сосредоточиться на российской нефти, которая "накачивает военную машину Москвы деньгами". Также президент заявил о необходимости придерживаться и вторичных санкций, которые будут сосредоточены на странах покупающих российскую нефть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, почему Путин начал войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма" и как остановить Путина.



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