Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский отреагировал на рекордную атаку России: что обещал Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на рекордную атаку России: что обещал Трамп

Президент Зеленский отреагировал на рекордную атаку РФ с использованием 818 дронов и ракет.

7 сентября 2025, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку России за время полномасштабной войны. В ночь на 7 сентября Россия выпустила по Украине 818 средств воздушного нападения, в том числе сотни дронов-камикадзе и ракеты разного типа. 

Зеленский отреагировал на рекордную атаку России: что обещал Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, больше всего пострадала гражданская инфраструктура. В Киеве повреждено более 20 домов, погибли два человека, среди них ребенок. Десятки жителей получили ранения. В столице загорелся верхний этаж здания Кабинета Министров. В Кривом Роге разрушены торговые склады, есть погибшие в Сумской и Черниговской областях. В Одессе ракета попала в многоэтажку.

"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия – сознательное преступление и затягивание войны", — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Трамп обещал за отказ Путина ввести санкции против РФ. По словам Зеленского, международное сообщество может вынудить Россию к окончанию войны.

"Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля", — сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины заявили о цинизме рекордной атаки России.

Также "Комментарии" писали, сколько дронов и ракет удалось сбить во время самой большой атаки России. Несмотря на рекордный удар, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 751 цель.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15981
