Зеленский отреагировал на ракетный террор России и дал срочное поручение Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ракетную атаку, которую Россия совершила в ночь на 24 апреля 2025 года. В своем обращении, опубликованном в Telegram, глава государства напомнил, что уже 44 дня Украина соблюдает полное прекращение огня — инициативу, предложенную Соединенными Штатами. В то же время, по его словам, Россия за это время продолжает совершать агрессию, совершает убийства и избегает какой-либо реальной ответственности или международного давления.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть и осознать истинную суть происходящего: за последнюю ночь Россия запустила около 70 ракет, в том числе баллистических, а также применила почти 150 ударных дронов.

После доклада военного руководства президент дал поручение министру обороны Украины безотлагательно связаться с международными партнерами, чтобы активизировать предоставление средств противовоздушной обороны.

Также Зеленский сообщил, что планирует лично проинформировать Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, ныне председательствующего в "Группе двадцати", о сложной ситуации безопасности в Украине и необходимости немедленного прекращения ударов со стороны РФ. Глава государства также отметил необходимость активизации международных дипломатических усилий и выразил надежду на помощь в вопросах гуманитарного характера — в частности, возвращение украинских пленных и детей, незаконно вывезенных в Россию.

Часть запланированной программы визита в ЮАР Зеленский упразднил и сообщил, что после встречи с президентом этой страны немедленно вернется в Украину.

Министр иностранных дел Украины согласно плану останется в ЮАР, где проведет все необходимые встречи с политическими и общественными лидерами, чтобы донести объективную информацию о ситуации в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об очередной массированной атаке России, которая сочетала разные типы воздушных ударов по разным направлениям. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.