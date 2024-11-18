Зеленский отреагировал на ракетную атаку России по Одессе: это не случайный удар

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по жилому району в Одессе. По словам Зеленского, российские удары по гражданским это не случайность, а показательные действия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил в Telegram детали российского ракетного удара по Одессе, в частности, что баллистическая ракета упала на парковку.
Зеленский отметил, что Россия в очередной раз доказывает свою заинтересованность в продолжении войны в Украине, в том числе ударами по гражданским объектам.
По его словам, этот "сигнал Путина" нужно услышать во всех частях света и залах, где собираются мировые лидеры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "голубем мира". Как пояснил президент, несмотря на многочисленные сообщения и якобы информацию о договоренностях не наносить удары по гражданским, Россия совершила массированную атаку 17 ноября.
Также "Комментарии" писали об очевидце, который рассказал о ракетном ударе России по Одессе.
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