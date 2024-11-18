Зеленский отреагировал на ракетную атаку России по Одессе: это не случайный удар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по жилому району в Одессе. По словам Зеленского, российские удары по гражданским это не случайность, а показательные действия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил в Telegram детали российского ракетного удара по Одессе, в частности, что баллистическая ракета упала на парковку.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание. Сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким", — сообщил президент и добавил, что еще почти два десятки пострадали от удара по Одессе.

Зеленский отметил, что Россия в очередной раз доказывает свою заинтересованность в продолжении войны в Украине, в том числе ударами по гражданским объектам.

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война", — сказал Зеленский.

По его словам, этот "сигнал Путина" нужно услышать во всех частях света и залах, где собираются мировые лидеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "голубем мира". Как пояснил президент, несмотря на многочисленные сообщения и якобы информацию о договоренностях не наносить удары по гражданским, Россия совершила массированную атаку 17 ноября.

Также "Комментарии" писали об очевидце, который рассказал о ракетном ударе России по Одессе.