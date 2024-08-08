Зеленский отреагировал на происходящее в Курской области: Россия должна чувствовать, что она сделала

Президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне.

Владимир Зеленский

Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине.

Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время в условиях справедливого мира. И это будет”, — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленскому также докладывал и министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.

"Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными. Докладывал сегодня также руководитель СБУ Малыш о наших операциях и деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев, защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства”, — сообщил он.

Кроме того, президент рассказал о длительном совещании с международниками по взаимодействию Украины и НАТО.

Очевидно, что вместе мы способны придать больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе. И надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как мы во взаимодействии сможем придавать друг другу реальную безопасность. Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов, мы работаем над реализацией”, — отметил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента также рассказали о реакции западных партнеров на события в Курской области.



