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Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине, напомнив о предложении Киева

Украинский лидер снова подчеркнул необходимость прекращения огня после ночной масштабной ночной атаки

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку российских войск по Украине в ночь на 24 мая, напомнив, что украинские власти много раз предлагали прекращение огня. Об этом украинский лидер заявил у себя в Telegram.

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине, напомнив о предложении Киева

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сложная ночь для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это иранские "шахеды", 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Повсюду – по гражданским. Есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", – написал президент.

Зеленский отметил, что его команда ждет санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров.

Глава государства высказал мнение, что лишь только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики вынудят Москву прекратить огонь.

Отметим, также в ЕС отреагировали на удар РФ по Киеву.

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила действия РФ. 

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель — Киев. Многие жилые дома в огне, получили серьезные разрушения. Пострадали 15 человек", — написала госпожа посол.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая Украина пережила одну из самых мощных атак врага. Киев являлся основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Спикер рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы. 




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14320
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