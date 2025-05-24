Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине, напомнив о предложении Киева

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку российских войск по Украине в ночь на 24 мая, напомнив, что украинские власти много раз предлагали прекращение огня. Об этом украинский лидер заявил у себя в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский отметил, что его команда ждет санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров.
Глава государства высказал мнение, что лишь только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики вынудят Москву прекратить огонь.
Отметим, также в ЕС отреагировали на удар РФ по Киеву.
Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила действия РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая Украина пережила одну из самых мощных атак врага. Киев являлся основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Спикер рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.
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