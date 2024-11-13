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Зеленский отреагировал на комбинированный удар России по Украине

Зеленский оценил эффективность ПВО Украины во время комбинированного удара России.

сегодня, 10:33
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар России по украинским городам, произошедший утром 13 ноября. По словам президента, благодаря своевременно поставленным средствам ПВО украинские силы смогли отразить российскую атаку.

Зеленский отреагировал на комбинированный удар России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз провела комбинированную атаку с использованием баллистики, крылатых ракет и дронов.

"Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, атакующие Киев крылатые ракеты, а также дроны", — указывает президент.

Зеленский отметил, что украинские силы получили средства защиты от российского террора, за что поблагодарил международных партнеров. Как пояснил президент, благодаря своевременно поставленным противоракетным комплексам для нашей ПВО, а также выполненным договоренностям о защитных системах удалось защитить украинскую инфраструктуру и уберечь человеческие жизни.

"Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО – это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают.

Также "Комментарии" писали о спикерке МИД РФ Марии Захаровой, которая возмутилась словами Владимира Зеленского. Президент считает, что европейские лидеры должны принять решение и передать замороженные активы России для Украины.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12409
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