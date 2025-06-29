Зеленский отреагировал на гибель украинского пилота F-16

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского пилота Максима Устименко во время массированной атаки России в ночь на 29 июня. Президент поручил выяснить все обставившие смерти пилота истребителя F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Воздушные силы сообщили, что во время отражения массированной российской атаки погиб 32-летний летчик Максим Устименко. На смерть пилота отреагировал Владимир Зеленский.

"К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", — говорится в заявлении президента.

Согласно заявлению Воздушных сил, Максим Устименко смог уничтожить по меньшей мере семь враждебных целей. Во время уничтожения последней его истребитель F-16 получил повреждения и начал падать. Устименко смог самолет перенаправить подальше от гражданских объектов, однако пилоту не удалось катапультироваться. Известно, что Максим Устименко был однокурсником Андрея Пильщикова (Джуса) – украинского летчика, погибшего два года назад.

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину 537 воздушными средствами. Украинские военные смогли обезвредить 475 дронов и ракет, которыми обстреливала Россия Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну. По словам президента, Путин стремится продолжать войну.

Также "Комментарии" писали, что Украина потеряла первого пилота F-16.