Зеленский отклонил предложение Макрона по перемирию: нардеп объяснил, почему это большая ошибка

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Олимпийских игр, заявив, что это даст "предпочтение" Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии. В свою очередь нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко считает, такое решение ошибочным.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Алексей Гончаренко обратил внимание, что свой отказ Владимир Зеленский объяснил тем, что Россия воспользовалась бы этим перемирием для перегруппировки и это пошло бы ей только на пользу. Спустя какое-то время оккупанты усилили бы штурмы и наступательные действия охватили еще больше участков фронта.

По словам нардепа, на первый взгляд все это звучит как логично, но на самом деле, считает Гончаренко, это большая ошибка.

"Нам такие предложения лучше просто игнорировать. Не делать заявлений. Но особенно – не отказываться. Пусть Россия отказывается. Пусть это будет на них. Они агрессор. Мы сейчас боремся за Глобальный Юг. Там они бегают с идеей мира. Зачем делать подобные заявления? Можно ведь сыграть в игру", – высказался политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



