Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии NBC News обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы отказе от "мирных предложений" Москвы, которые обсуждались на саммите на Аляске при участии Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский

По словам Лаврова, российская сторона "проявила гибкость" и согласилась на часть предложений США, однако Зеленский отверг все условия во время своего визита в Белый дом. В частности, речь идет о требованиях Кремля об отказе Украины от вступления в НАТО и обсуждении территориальных вопросов.

Кроме того, Лавров вновь повторил традиционные кремлевские тезисы о "притеснениях русского языка", заявив, что Киев якобы отказался отменить закон, "запрещающий русский язык".

Впрочем, журналисты NBC News отметили в своем материале, что это утверждение не соответствует действительности: в Украине нет закона, запрещающего использование русского языка.

Таким образом, очередная попытка российской дипломатии представить Украину "неготовой к миру" в очередной раз сопровождалась манипуляциями и откровенной дезинформацией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европейские лидеры обсуждают варианты гарантий безопасности для Украины, среди которых — обязательство оказать военную поддержку в течение 24 часов в случае нового нападения России. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатором такой идеи стала премьер Италии Джорджия Мэлони. По ее словам, план предусматривает механизм, похожий на статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но в упрощенной форме. Он будет обязывать страны, заключившие двусторонние соглашения с Киевом, оперативно согласовать общий ответ в случае агрессии.

