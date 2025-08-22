Рубрики
Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии NBC News обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы отказе от "мирных предложений" Москвы, которые обсуждались на саммите на Аляске при участии Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский
По словам Лаврова, российская сторона "проявила гибкость" и согласилась на часть предложений США, однако Зеленский отверг все условия во время своего визита в Белый дом. В частности, речь идет о требованиях Кремля об отказе Украины от вступления в НАТО и обсуждении территориальных вопросов.
Кроме того, Лавров вновь повторил традиционные кремлевские тезисы о "притеснениях русского языка", заявив, что Киев якобы отказался отменить закон, "запрещающий русский язык".
Впрочем, журналисты NBC News отметили в своем материале, что это утверждение не соответствует действительности: в Украине нет закона, запрещающего использование русского языка.
Таким образом, очередная попытка российской дипломатии представить Украину "неготовой к миру" в очередной раз сопровождалась манипуляциями и откровенной дезинформацией.