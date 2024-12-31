Зеленский освободил от мобилизации еще одну категорию граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий право на отсрочку от мобилизации вернувшихся из российского плена гражданским гражданам.

Президент подписал закон о мобилизации. Фото из открытых источников

Верховная Рада направила принятый законопроект на подпись президенту 20 ноября. Владимир Зеленский вернул закон с подписью 31 декабря. Соответствующая информация содержится в карточке закона №12104 на сайте парламента.

Как известно, 20 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации гражданским, находившимся в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают двигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", — рассказал военный.