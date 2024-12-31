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Зеленский освободил от мобилизации еще одну категорию граждан

Гражданских, побывавших в российском плену, освободили от мобилизации

31 декабря 2024, 23:40
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий право на отсрочку от мобилизации вернувшихся из российского плена гражданским гражданам.

Зеленский освободил от мобилизации еще одну категорию граждан

Президент подписал закон о мобилизации. Фото из открытых источников

Верховная Рада направила принятый законопроект на подпись президенту 20 ноября. Владимир Зеленский вернул закон с подписью 31 декабря. Соответствующая информация содержится в карточке закона №12104 на сайте парламента.

Как известно, 20 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации гражданским, находившимся в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают двигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", — рассказал военный.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45001
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