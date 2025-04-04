Президент Владимир Зеленский заявил, что на Курском направлении россияне собрали 64 тысячи военных.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, Силы обороны контролируют ситуацию в Курщине.

"Мы находимся на территории Курской области, и не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие. Мы контролируем ситуацию, и для нас это важно, мы держим там большое количество военных — 64 тысячи их войск. Это очень серьезная группировка, которая могла бы распространяться повсюду и атаковать нас по другим направлениям по всей линии", — сказал Владимир.

По словам президента, РФ будет пытаться вытеснить украинские войска из Курской области до символической для нее даты – 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер. Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Китая до уровня A после введения Дональдом Трампом пошлин. Агентство Fitch также понизило прогноз роста ВВП Китая с 5% до 4,4% в 2025 году. В результате введения пошлины мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов.