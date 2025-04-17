Зеленский объяснил, почему в ситуации с Россией не работает дипломатия

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Кречмаровская Наталия
Мировой политикум обсуждает возможные пути завершения войны, однако дипломатические попытки не работают. Такие меры могут быть эффективными, но в сочетании с давлением на Россию. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, как принудить Россию к миру.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что 16 апреля президент Владимир Зеленский наметил позицию Украины относительно путей завершения войны.
Владимир Зеленский убежден, чтобы дипломатия заработала, государство-агрессор должно почувствовать на себе давление международного сообщества, в частности, усиление санкций и увеличение военной поддержки Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине. По его словам, тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами.
Глава Украины подчеркнул, что Украине всегда потребуется свое сильное оружие, чтобы сохранить свое сильное Украинское государство.
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