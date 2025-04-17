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Зеленский объяснил, почему в ситуации с Россией не работает дипломатия

В Центре рассказали, что Киев требует от Соединенных Штатов

сегодня, 14:30
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Кречмаровская Наталия

Мировой политикум обсуждает возможные пути завершения войны, однако дипломатические попытки не работают. Такие меры могут быть эффективными, но в сочетании с давлением на Россию. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, как принудить Россию к миру.

Зеленский объяснил, почему в ситуации с Россией не работает дипломатия

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что 16 апреля президент Владимир Зеленский наметил позицию Украины относительно путей завершения войны.

"Уже 36 дней Россия игнорирует предложение США о полном и безусловном прекращении огня в небе, на море и на земле, которую сразу приняла Украина. Также Москва неоднократно нарушила условия частичного прекращения огня, которое касалось ударов по энергетическим объектам. Ключевая проблема заключается в том, что Москва затягивает переговоры и уклоняется от мира, но не ощущает последствий своих действий", – говорится в сообщении Центра.

Владимир Зеленский убежден, чтобы дипломатия заработала, государство-агрессор должно почувствовать на себе давление международного сообщества, в частности, усиление санкций и увеличение военной поддержки Украины.

"Киев стремится завершить войну уже в этом году, но это требует консолидированных усилий всех государств-партнеров, прежде всего, Соединенных Штатов", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине. По его словам, тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами.

Глава Украины подчеркнул, что Украине всегда потребуется свое сильное оружие, чтобы сохранить свое сильное Украинское государство.




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Источник: https://t.me/spravdi/46137
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