Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В пятницу, 4 апреля, вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.
Фото из открытых источников
Зеленский сообщил, что на месте прилета идет спасательная операция. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 5 домов.
По его словам, Соединенные Штаты Америки, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.
Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко уточнил, что россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой, предварительно Искандер.
Напомним, российские войска, как писал портал "Комментарии", ударили по жилому массиву. Вблизи места прилета находится детская площадка, на которой погибли дети. В ближайшей к месту удара школе разворачивают штаб помощи горожанам.
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