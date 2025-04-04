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Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО)

Президент Украины прокомментировал обстрел Кривого Рога

сегодня, 20:47
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Кречмаровская Наталия

В пятницу, 4 апреля, вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.

Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО)

Фото из открытых источников

"Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким", — отметил он.

Зеленский сообщил, что на месте прилета идет спасательная операция. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 5 домов.

"Ежедневно российские удары. Ежедневно погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война”, — пояснил президент Украины.

По его словам, Соединенные Штаты Америки, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.

"И это нужно обеспечить: мир нужен", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 2
Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 3
Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 4
Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 5
Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 6
Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО) - фото 7


Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко уточнил, что россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой, предварительно Искандер.

"Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", — подчеркнул он.

Напомним, российские войска, как писал портал "Комментарии", ударили по жилому массиву. Вблизи места прилета находится детская площадка, на которой погибли дети. В ближайшей к месту удара школе разворачивают штаб помощи горожанам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13778
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