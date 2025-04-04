Зеленский объяснил, почему РФ обстреляла Кривой Рог (ФОТО)

В пятницу, 4 апреля, вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.

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"Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким", — отметил он.

Зеленский сообщил, что на месте прилета идет спасательная операция. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 5 домов.

"Ежедневно российские удары. Ежедневно погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война”, — пояснил президент Украины.

По его словам, Соединенные Штаты Америки, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.

"И это нужно обеспечить: мир нужен", — подчеркнул Зеленский.









Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко уточнил, что россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой, предварительно Искандер.

"Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", — подчеркнул он.

Напомним, российские войска, как писал портал "Комментарии", ударили по жилому массиву. Вблизи места прилета находится детская площадка, на которой погибли дети. В ближайшей к месту удара школе разворачивают штаб помощи горожанам.



