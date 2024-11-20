Зеленский объяснил от кого зависит окончание войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине зависит в значительной степени от российского диктатора Владимира Путина. Однако, Зеленский отметил, что Дональд Трамп имеет большую силу, поэтому может вынудить Путина к завершению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил на вопрос, может ли Путин принять решение об окончании войны в Украине.

"Я уверен, что сегодня это зависит от Путина, действительно очень много. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил важность позиции Дональда Трампа относительно войны в Украине. По его словам, президент США оказывает значительное влияние на мировую экономику и поставки вооружения, которые могут также оказать эффект на войну России против Украины.

"Но это гораздо больше зависит от США. Путин слабее США. Президент США обладает силой, полномочиями и оружием, и он может снизить цену на энергоносители. Это будет непросто, но я думаю, если использовать все рычаги, которые есть в США, да, он сможет. Потому что он гораздо сильнее Путина. Он сильнее", – ответил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что СМИ сообщали о планах Трампа снизить цены на энергетические ресурсы, в частности на нефть, и президент Украины поддерживает это решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай назвал страну, от которой будет зависеть скорейшее окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Канады Джастине Трюдо, не исключившем возможности завершения войны в Украине в ближайшие месяцы.