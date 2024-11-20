Зеленский объяснил от кого зависит окончание войны

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине зависит в значительной степени от российского диктатора Владимира Путина. Однако, Зеленский отметил, что Дональд Трамп имеет большую силу, поэтому может вынудить Путина к завершению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил на вопрос, может ли Путин принять решение об окончании войны в Украине.
Также Зеленский отметил важность позиции Дональда Трампа относительно войны в Украине. По его словам, президент США оказывает значительное влияние на мировую экономику и поставки вооружения, которые могут также оказать эффект на войну России против Украины.
Также Зеленский отметил, что СМИ сообщали о планах Трампа снизить цены на энергетические ресурсы, в частности на нефть, и президент Украины поддерживает это решение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай назвал страну, от которой будет зависеть скорейшее окончание войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Канады Джастине Трюдо, не исключившем возможности завершения войны в Украине в ближайшие месяцы.
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