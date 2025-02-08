Зеленский объяснил ключевую цель Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Reuters объяснил важность Курской операции. По его словам, это наступление имело стратегическое значение и помогло не допустить продвижения оккупационных войск в северных и восточных регионах Украины.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Курская операция стала важным стратегическим шагом Украины по противостоянию с российскими захватчиками. Благодаря действиям ВСУ удалось не только предотвратить возможную оккупацию Сум и Харькова, но и существенно ослабить позиции противника. Президент Владимир Зеленский рассказал, что эта военная операция была частью превентивных мер, направленных на срыв планов врага. Кроме того, она позволила существенно пополнить обменный фонд пленниками.

"Это один из шагов, который был превентивным, — не дать россиянам захватить Сумы, север, Харьков, восток. Именно там, в этом регионе, произошли превентивные действия наших военных. Они начали Курское наступление. Их задачей было сорвать оккупацию наших городов. Сделали успешные шаги наши бригады", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что подлинное значение этой операции станет очевидным только после окончания войны, когда можно будет детально проанализировать ее результаты.

Однако уже сейчас известно, что одним из ключевых достижений стал обменный фонд: благодаря успешным действиям ВСУ было взято в плен более 700 окупантов. Кроме того, враг был вынужден опрокинуть часть своих войск с юга и востока Украины обратно на территорию РФ, что ослабило его позиции на критических направлениях.

Таким образом, Курская операция стала не только оборонительным, но и стратегическим ударом по российским захватчикам, заставляя их изменять свои планы и терять инициативу на поле боя.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству Reuters.