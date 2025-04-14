Зеленский объяснил, как закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины закончится дипломатически. По словам президента, это связано с тем, что Россия не сможет оккупировать все украинские территории, однако Киев также не может освободить военным путем все захваченные РФ земли.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью CBS News рассказал о своем видении окончания войны в Украине. Как объясняет президент, Украина рассчитывает на дипломатическое разрешение конфликта через мирные переговоры в нескольких форматах.

"Безусловно, переговоры будут. Они будут разные — как трехсторонние, так и двусторонние. Будут разные форматы. Мы достигнем дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А у нас не хватает сил, чтобы освободить все", — сказал Зеленский.

Однако президент отметил, что, несмотря на дипломатические договоренности, Украина не согласится признать временно оккупированные территории как часть российских земель. По словам Зеленского, именно этого от США потребует Путин.

"Они будут давить на нас через США и через некоторых партнеров. Они хотят, чтобы мы это признали. Мы этого не сделаем", – пояснил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский обнародовал новую цифру потерь на войне, где озвучил количество погибших украинских военных, гражданских и детей за три года после начала полномасштабного вторжения России

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две главные "красные линии" Украины на мирных переговорах с Россией для окончания войны. По его словам, это территории и численность украинской армии.