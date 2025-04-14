Зеленский объяснил, что мешает ВСУ освобождать захваченные Россией большие территории

Существующей ныне численности украинской армии недостаточно для проведения масштабных операций по освобождению оккупированных территорий, однако ее сил хватает для эффективного сдерживания российских войск. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе 60 минут.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

"Мы не можем сокращать армию, ведь именно в таком составе она выполняет главную задачу — сдерживание агрессора. На проведение больших наступлений этих сил недостаточно. Поэтому ключевая цель сегодня — удерживать оборону. Уменьшение численности войск в этой ситуации неприемлемо", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул: поддержка и обеспечение армии — это первая гарантия безопасности страны. Уменьшение ее состава, по его мнению, категорически неприемлемо, даже если Украина станет членом НАТО.

Ранее появлялась информация, что в начале полномасштабного вторжения Россия якобы выдвигала требования, среди которых было сокращение украинской армии до 50 тысяч человек и отказ от ракет с дальностью более 250 км. Также агрессор стремился ограничить возможности Украины по производству и закупке вооружения.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский предостерег, что Россия может снова поднимать вопрос о резком сокращении украинской армии. Однако Киев ясно заявляет: на такие уступки не пойдет.

Как уже писали "Комментарии", в недавнем интервью программе 60 Minutes на CBS News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты временно приостановили военную поддержку и обмен разведывательной информацией. Это решение было принято, несмотря на понимание, что оно ударит по Украине в самый трудный момент — во время российских ракетных атак и потерь среди мирного населения.