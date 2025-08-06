Зеленский обсудил с Трампом визит Уиткоффа в Москву: что известно о решении по завершению войны

Дипломатический трек о путях и сценариях завершения войны в Украине продолжается. Встречаются не только украинская и российская делегации в Стамбиле – усилия прилагают и представители США. В среду представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что разговор состоялся после визита Уиткоффа в Москву.

По словам Зеленского, общая позиция Украины с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. По его словам, это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры.

"Я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению дипломата и экс-представителя Украины в трехсторонней контактной группе Романа Бессмертного, серьезных мирных переговоров с Путиным не будет, ведь российский лидер не хочет никаких соглашений.

По словам эксперта, любая пауза, достигнутая путем переговоров, будет лишь передышкой перед еще более кровопролитным противостоянием. Бессмертный отметил, что новый мировой порядок будет установлен после глобальной войны. Он пока не видит механизмов, которые могут привести к тому, что новый мировой порядок установится путем диалога, переговорного процесса.



