Зеленский обратился с призывом к партнерам после атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным действиям, чтобы оказать давление на Россию и закончить войну. По его словам, без давления на Путина, Москва и дальше будет наносить удары по гражданским.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, которая произошла в ночь на 6 июня. По словам президента, "Россия не меняет своего почерка" и продолжает наносить удары по городам и гражданским.

"В общей сложности сегодня в ударе было более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистика. Ранены 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На данный момент известно о трех погибших", — сообщил президент.

Зеленский призвал Соединенные Штаты и Европу прибегнуть к активным действиям и надавить на Россию. По его словам, Украина получила возможность от партнеров защищаться, однако теперь следует заставить Россию к миру.

"Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию", — сказал президент и просит действовать.

По словам Зеленского, если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, то стает соучастником и ответственным за действия России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России выразили разочарование атакой по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции главы МИД Андрея Сибиги на российский "ответ" за атаку на аэродромы РФ.