Зеленский обратился с призывом к партнерам после атаки РФ

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным действиям, чтобы оказать давление на Россию и закончить войну. По его словам, без давления на Путина, Москва и дальше будет наносить удары по гражданским.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, которая произошла в ночь на 6 июня. По словам президента, "Россия не меняет своего почерка" и продолжает наносить удары по городам и гражданским.
Зеленский призвал Соединенные Штаты и Европу прибегнуть к активным действиям и надавить на Россию. По его словам, Украина получила возможность от партнеров защищаться, однако теперь следует заставить Россию к миру.
По словам Зеленского, если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, то стает соучастником и ответственным за действия России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России выразили разочарование атакой по Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции главы МИД Андрея Сибиги на российский "ответ" за атаку на аэродромы РФ.
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