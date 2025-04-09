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Зеленский обратился с мощным призывом к миру из-за новой атаки РФ на Украину

Президент Украины призвал партнеров усилить давление на Москву

сегодня, 14:00
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную волну российских атак, пронесшихся по территории Украины за последние сутки. Только в этот день по всей стране уже дважды объявляли воздушную тревогу из-за угроз баллистических ракет.

Зеленский обратился с мощным призывом к миру из-за новой атаки РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Глава государства подчеркнул, что война не остановится от разговоров и заявлений, и призвал к усилению давления на Кремль. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что сегодня уже второй раз из-за угрозы российских баллистических ракет на большинстве территории страны и в Киеве звучала воздушная тревога. Также в течение дня Россия нанесла новые удары по Сумщине и Донетчине.

Он сообщил, что в сутки Россия выпустила 55 ударных дронов, большинство из которых были "шахеды". В результате атак пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура, в том числе амбулатории, магазины и газопроводы. Кроме того, в результате обстрелов пострадали мирные жители. В Днепр и Харьков в больницы были доставлены 11 человек, а в Краматорске ранения получила 11-летняя девочка.

Особенно жесток стал удар FPV-дроном по поселковому совету в Белом Колодце на Харьковщине, когда россияне попали во время выдачи гуманитарной помощи.

Зеленский поблагодарил медиков, экстренных и коммунальных служб, полицейских и ГСЧС за оперативную помощь, оказываемую пострадавшим.

"Комментарии" уже писали, что войска РФ попали по многоквартирному дому в Краматорске – ранены 3 гражданских, среди которых ребенок. Известно, что 8 апреля в 23:10, российская армия атаковала также и Краматорск Донецкой области.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13817
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