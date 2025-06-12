Зеленский обратился к Трампу: это поможет закончить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине, если нажмет на российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, "все в его руках", чтобы вынудить Россию прекратить воевать.

Зеленский, Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью сети Axel Springer Global Reporters заявил, что "Путин ничего не понимает, кроме силы". По словам президента США "имеет эту силу", чтобы надавить на российского диктатора.

"Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость, с которой будут приниматься решения, зависит от него", — сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

Зеленский считает, что, несмотря на постоянные попытки Трампа договориться с Путиным благодаря переговорам, глава Кремля "лжет" президенту США и пытается таким образом выиграть время для продолжения войны против Украины.

"Россия просто лжет Трампу. Большинство глав государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое важное. Как вы на это отреагируете – это решение Америки", — сказал президент.

По словам Зеленского, Россия может одержать победу в войне в Украине только в том случае, когда Запад покинет Киев наедине с врагом. Кроме того, президент добавил, что выход США был бы "идеальным сценарием" для Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прошло две недели, которые Трамп дал себе, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил настоящий план российского диктатора Путина по отношению к Украине.