Зеленский обратился к партнерам из Кривого Рога: срочно требуются новые Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры срочно предоставить нашему государству десять зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от растущих баллистических атак России. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на состоявшемся 11 апреля заседании Контактной группы по обороне Украины.

Владимир Зеленский. Фото: УНН

Говоря из родного Кривого Рога, который находится под постоянной угрозой воздушных ударов, Зеленский подчеркнул, что именно баллистические ракеты представляют наибольшую опасность. По его словам, в случае сигнала тревоги население имеет всего несколько минут, чтобы скрыться.

"Город, из которого я сейчас говорю, живет в почти непрерывном ожидании атак — будь то дронов или ракет. Баллистические удары — самые страшные, потому что время на реагирование ограничено", — сказал президент.

Он напомнил о недавнем ударе по Кривому Рогу, когда одна баллистическая ракета унесла жизни 19 человек, среди которых девять детей. Зеленский подчеркнул, что Patriot — единственный тип ПВО, который демонстрирует действенность в противодействии таким угрозам. Тем не менее Украина имеет ограниченное количество этих систем, вынуждена их постоянно перемещать, рискуя оставить часть городов без должного прикрытия.

"Нам нужно снять в России возможность безнаказанно уничтожать гражданское население. Это ее главное преимущество как государства-террориста, и мы должны его ликвидировать. Сегодня мир может это сделать — десять батарей Patriot есть в свободном мире", — подчеркнул президент.

Также он вспомнил, что ровно месяц назад Россия отвергла мирную инициативу США по прекращению огня. По словам Зеленского, это еще раз доказывает: именно Россия является единственной стороной, блокирующей прекращение войны.

"Без мощного давления и силы, способной сдержать агрессора, Кремль не будет воспринимать никакие реалистические мирные предложения", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что в пятницу, 4 апреля, вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.