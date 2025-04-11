Зеленский обратился к партнерам из Кривого Рога: срочно требуются новые Patriot

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры срочно предоставить нашему государству десять зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от растущих баллистических атак России. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на состоявшемся 11 апреля заседании Контактной группы по обороне Украины.
Владимир Зеленский. Фото: УНН
Говоря из родного Кривого Рога, который находится под постоянной угрозой воздушных ударов, Зеленский подчеркнул, что именно баллистические ракеты представляют наибольшую опасность. По его словам, в случае сигнала тревоги население имеет всего несколько минут, чтобы скрыться.
Он напомнил о недавнем ударе по Кривому Рогу, когда одна баллистическая ракета унесла жизни 19 человек, среди которых девять детей. Зеленский подчеркнул, что Patriot — единственный тип ПВО, который демонстрирует действенность в противодействии таким угрозам. Тем не менее Украина имеет ограниченное количество этих систем, вынуждена их постоянно перемещать, рискуя оставить часть городов без должного прикрытия.
Также он вспомнил, что ровно месяц назад Россия отвергла мирную инициативу США по прекращению огня. По словам Зеленского, это еще раз доказывает: именно Россия является единственной стороной, блокирующей прекращение войны.
Портал "Комментарии" писал, что в пятницу, 4 апреля, вражеские войска ударили ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой месседж посылает Россия каждой ракетой.
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