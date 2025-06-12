Зеленский об успехах на фронте: на важном направлении удалось отодвинуть оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о текущей ситуации. По его словам, ситуация в Сумской области изменилась – Вооруженным войскам Украины удалось сдержать и даже отодвинуть оккупантов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Был сегодня доклад главкома Александра Сырского о фронте, прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", — отметил Зеленский.

Глава Украины также рассказал, что обсудил некоторые детали всей переговорной активности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине. Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны, на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям", — отметил глава государства.

Также Зеленский рассказал о продолжении обмена пленными. Это уже третий шаг обменов, о которых условились в Стамбуле, отметил президент.

"Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, которые находились в плену еще с 22-го года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию. Всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших", — подчеркнул Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Украины Марьяны Безуглой, продвижение врага в Сумской области — это не о захвате города Сумы, это о наступлении на Киев. Она отметила, что фронт от Киева уже в 300 км.



