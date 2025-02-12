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Зеленский об отмене военного положения в Украине: когда это произойдет

Зеленский предположил отмену военного положения в Украине после окончания горячего этапа войны

сегодня, 17:44
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отмену военного положения. В интервью The Economist он рассказал о своем видении ситуации.

Зеленский об отмене военного положения в Украине: когда это произойдет

Фото портал "Комментарии"

Зеленский подчеркнул, что прекращения огня только для прекращения огня не будет. По его словам, прекращение огня может являться частью завершения горячей фазы войны. И тогда, по словам президента Украины, следует понимать, что такое гарантии безопасности. Без гарантии безопасности, убежден Зеленский, прекращение огня только для того, чтобы через два месяца пришел Путин – это невозможно.

“И вот завершится горячий этап войны. Если он закончится, то, вероятно, закончится и военное положение. Я не знаю, я думаю. Потому что смотрите, я имею в виду, что если не будет военного положения, то парламент должен проводить выборы. Огласить дату и тому подобное и принять законодательные меры”, — объяснил ситуацию гарант.

Зеленский также объяснил причину непроведения выборов.

"Я честно думаю, что все мы будем думать о выборах, когда мы все сможем о них думать. Это точно не в центре внимания сегодня. Не потому, что кто-то или против”, — отметил Зеленский.

Возникает, по словам президента Украины, немало вопросов, среди них и безопасности — как будут голосовать украинцы на оккупированных территориях или в Харькове, который "сегодня живет под управляемыми авиабомбами, под обстрелами, под ракетами и тому подобное". Зеленский отметил, что на выборах избирательные участки были организованы в школах. А по школам "прилетали" ракеты, отметил гарант.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о плане "Б" Украины.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/02/12/transcript-an-interview-with-volodymyr-zelensky
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