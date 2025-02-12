Зеленский об отмене военного положения в Украине: когда это произойдет

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский допустил отмену военного положения. В интервью The Economist он рассказал о своем видении ситуации.
Фото портал "Комментарии"
Зеленский подчеркнул, что прекращения огня только для прекращения огня не будет. По его словам, прекращение огня может являться частью завершения горячей фазы войны. И тогда, по словам президента Украины, следует понимать, что такое гарантии безопасности. Без гарантии безопасности, убежден Зеленский, прекращение огня только для того, чтобы через два месяца пришел Путин – это невозможно.
Зеленский также объяснил причину непроведения выборов.
Возникает, по словам президента Украины, немало вопросов, среди них и безопасности — как будут голосовать украинцы на оккупированных территориях или в Харькове, который "сегодня живет под управляемыми авиабомбами, под обстрелами, под ракетами и тому подобное". Зеленский отметил, что на выборах избирательные участки были организованы в школах. А по школам "прилетали" ракеты, отметил гарант.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о плане "Б" Украины.
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