Зеленский об одном из самых циничных преступлений РФ: где свирепствовали оккупанты

В марте-апреле 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от вражеской оккупации населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей. Периоды российской оккупации остались ужасными страницами в истории и жуткими воспоминаниями.

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля посетил село Ягодное в Черниговской области. Гарант Конституции приехал поддержать людей в селе и сохранение памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации.

"Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села. Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны, преступление именно против людей и всего человеческого и человечного", — вспомнил ужасные моменты оккупации президент.

По словам Зеленского, Ягодное в Черниговской области до сих пор восстанавливается после российской оккупации и страшных преступлений, которые здесь совершались. Глава страны сообщил, что за 27 дней оккупации враг нанес много вреда, разрушил многочисленные дома. Из 150 поврежденных и 16 разрушенных домов восстановлено 56.









Зеленский отметил, что восстановление продолжается, также уже многое восстановлено.

"Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти. Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала. Спасибо всем, кто работает над восстановлением, помогает людям и возвращает нормальную жизнь в деревню. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, в среду, 2 апреля, Россия, как писал портал "Комментарии", нанесла ужасный удар по Кривому Рогу. Владимир Зеленский прокомментировал атаку и рассказал, что может вынудить РФ отказаться от практики террора.



