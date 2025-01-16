Зеленский о затягивании войны: выгодно ли это Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею затягивания войны и возможную пользу от этого для Киева. По словам президента, длительная война не принесет пользы как Украине, так и России.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью польским медиа прокомментировал стратегию затягивания войны и возможную пользу от этого. По словам президента, из-за более продолжительной войны Украина будет терять больше людей. У России также есть негативные факторы, однако это не связано с людьми.
Президент подчеркнул, что длительная война не может быть на пользу сознательным людям, в том числе европейским странам. Как объяснил Зеленский, нельзя, чтобы Россия одержала победу в Украине, ведь это увеличивает риск возникновения новых войн в мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главную ошибку, которую допускает Запад по России.
Также "Комментарии" писали об именованном Дональдом Трампом на должность государственного секретаря Марка Рубио, который заявил о необходимости уступок с обеих сторон. В Кремле озвучили позицию Путина по этому вопросу.
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