Зеленский о затягивании войны: выгодно ли это Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею затягивания войны и возможную пользу от этого для Киева. По словам президента, длительная война не принесет пользы как Украине, так и России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью польским медиа прокомментировал стратегию затягивания войны и возможную пользу от этого. По словам президента, из-за более продолжительной войны Украина будет терять больше людей. У России также есть негативные факторы, однако это не связано с людьми.

"Я не думаю, что долгая война работает в пользу любой стороны. Ни нашей, ни российской. У нас потери и для меня это больнее всего. Россияне точно теряют. Они о людях не думают. Они думают о деньгах — они их теряют" , – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что длительная война не может быть на пользу сознательным людям, в том числе европейским странам. Как объяснил Зеленский, нельзя, чтобы Россия одержала победу в Украине, ведь это увеличивает риск возникновения новых войн в мире.

"Но вопрос не в деньгах. Я считаю — вопрос в будущем. Нельзя дать России победить. Это такой пас всем остальным, кто способен потом делать такие же шаги. Мы с вами даже не представляем, откуда может прилететь горе", — отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главную ошибку, которую допускает Запад по России.

Также "Комментарии" писали об именованном Дональдом Трампом на должность государственного секретаря Марка Рубио, который заявил о необходимости уступок с обеих сторон. В Кремле озвучили позицию Путина по этому вопросу.