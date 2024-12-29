Зеленский о масштабе российских атак на Украину за эту неделю

Российские войска не прекращают массированные атаки на украинские города и общины, даже в праздничные дни. За последнюю неделю враг выпустил по Украине более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет разного типа. Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников, ежедневно спасающих жизнь украинцев, и призвал партнеров к дальнейшему усилению помощи для противовоздушной обороны.

Ракеты. Фото из открытых источников

Наши города и общины находятся под постоянными русскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку. Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов. Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира, – говорится в сообщении.

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Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала полномасштабной войны Киев пережил ужасные потери во время воздушных атак, унесших жизни более 1300 мирных жителей. Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА, рассказал о масштабах трагедии и отметил важность соблюдения правил безопасности.

Кроме того, "Комментарии" писали, что с лета Россия активно готовилась к зимним ракетным атакам на Украину, накапливая значительный запас ракет для обстрелов. Этот ресурс уже готов к использованию, и нет необходимости в экспертных предположениях относительно дат будущих атак, ведь у врага достаточно средств для массированных ударов.