Зеленский о ближайшей перспективе вступления в НАТО: "Это невозможно"

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, когда можно будет "увидеть" украинское контрнаступление, сделал сегодня следующее заявление. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Зеленский

"Во-первых, это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия. И не только увидела, но и чувствовала, а особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию, — заявил Зеленский. — Деоккупация наших территорий, это и есть результат нашего контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит".

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Кроме этого, затрагивая вопросы гарантий безопасности, Зеленский заявил, что Украина "не ищет замену НАТО".

"Мы не ищем альтернатив НАТО, — подчеркнул Зеленский. — Приведите мне пример, какая страна НАТО сегодня воюет с Россией или на территории какой страны НАТО сейчас есть российские войска. Вы не сможете привести мне такие примеры и это говорит о том, что это лучшие гарантии безопасности для Украины. На этом точка".

– Но мы люди адекватные и мы понимаем, что мы не будем ни одну страну НАТО втягивать в войну, – также заявил Зеленский. – И мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим – потому что это невозможно.

Поэтому, по словам Зеленского, необходимо выложить "на бумаге" другие гарантии безопасности. Они будут действовать, пока Украина не получит главную гарантию безопасности — членство в НАТО.

Тем временем, в Кремле снова разразились угрозами: вступления Украины в НАТО не будет.

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