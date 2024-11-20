Зеленский неожиданно признался в невозможности выполнить главное условие для победы Украины

У Украины сегодня нет достаточной силы, что с оружием в руках отбить у российских оккупантов свои территории и вернуть себе границы 1991 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По его словам, юридически Украина не признает ни одну оккупированную территорию на русском. Зато о возвращении оккупированных регионов наше государство планирует договариваться за столом переговоров.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года. Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока нет такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил Зеленский, кремлевский диктатор сейчас не намерен завершать войну и возвращать Украине ее территории, к тому же он четко дал понять, что Крым вроде бы никогда не вернется под контроль Украины.

"Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым по дипломатическому пути. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости Украины. Народный депутат Алексей Кучеренко поделился своим впечатлением от услышанных инициатив,

Как народный депутат оценил новый план Зеленского и чего не хватает для его реализации, читайте подробнее по ссылке.