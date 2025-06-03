logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский не скрывает эмоций: что должна почувствовать Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский не скрывает эмоций: что должна почувствовать Россия

Зеленский рассказал, что заставит Россию прекратить войну

3 июня 2025, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подвел итоги непростого дня и рассказал, что может принудить Россию к миру.

Зеленский не скрывает эмоций: что должна почувствовать Россия

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский рассказал о последствиях вражеского обстрела Сумской области. По его словам, в Сумской области врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены в результате российского удара.

"Реактивная артиллерия против обычного города — просто по улице россияне ударили, по обычным жилым домам. Подонки. К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей", — отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в течение дня почти по всей территории Украины звучали воздушные тревоги, были удары.

"Фактически не было дней без убийств все это время, пока Соединенные Штаты Америки, Европа, другие мировые субъекты требуют от России прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну. Четкая настроенность России на войну – и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями – все это аргументы, чтобы были новые санкции против России, жесткие санкции”, — убежден Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил всех американских и европейских партнеров, которые поддерживают такой путь принуждения России к миру. Это очень важно, отметил Зеленский.

Глава страны убежден, что Путин не меняет своего поведения, когда не боится последствий своих действий.

"Россия должна чувствовать, что такое война. Россия должна нести ущерб от войны. Они должны реально почувствовать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14474
Теги:

Новости

Все новости