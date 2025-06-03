Зеленский не скрывает эмоций: что должна почувствовать Россия

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подвел итоги непростого дня и рассказал, что может принудить Россию к миру.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Зеленский рассказал о последствиях вражеского обстрела Сумской области. По его словам, в Сумской области врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены в результате российского удара.
Глава государства также отметил, что в течение дня почти по всей территории Украины звучали воздушные тревоги, были удары.
Президент Украины также поблагодарил всех американских и европейских партнеров, которые поддерживают такой путь принуждения России к миру. Это очень важно, отметил Зеленский.
Глава страны убежден, что Путин не меняет своего поведения, когда не боится последствий своих действий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина.
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