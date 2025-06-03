Зеленский не скрывает эмоций: что должна почувствовать Россия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подвел итоги непростого дня и рассказал, что может принудить Россию к миру.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский рассказал о последствиях вражеского обстрела Сумской области. По его словам, в Сумской области врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены в результате российского удара.

"Реактивная артиллерия против обычного города — просто по улице россияне ударили, по обычным жилым домам. Подонки. К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей", — отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в течение дня почти по всей территории Украины звучали воздушные тревоги, были удары.

"Фактически не было дней без убийств все это время, пока Соединенные Штаты Америки, Европа, другие мировые субъекты требуют от России прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну. Четкая настроенность России на войну – и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями – все это аргументы, чтобы были новые санкции против России, жесткие санкции”, — убежден Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил всех американских и европейских партнеров, которые поддерживают такой путь принуждения России к миру. Это очень важно, отметил Зеленский.

Глава страны убежден, что Путин не меняет своего поведения, когда не боится последствий своих действий.

"Россия должна чувствовать, что такое война. Россия должна нести ущерб от войны. Они должны реально почувствовать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина.



