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Зеленский не сдержался и резко обозвал россиян: что произошло

Президент подчеркнул, что только применение силы может вынудить Россию прекратить разрушения и убийства.

сегодня, 18:10 comments1253
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Клименко Елена

Российские войска намеренно нанесли удар по зданию Херсонской облгосадминистрации, пытаясь разрушить повседневную жизнь мирных жителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский не сдержался и резко обозвал россиян: что произошло

Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что оккупанты дважды в день атаковали административное здание в Херсоне.

"Эти удары были целенаправленными, а не случайными. Они не имели никакого военного значения и просто разрушают жизнь людей. Совершенно больные существа", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для того чтобы заставить Россию прекратить разрушения и убийства, необходима решительная сила.

"Всем в мире понятно, кто обладает такой силой, но, к сожалению, ее до сих пор не применили для установления мира", — отметил он.

Зеленский поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают изменить ситуацию к лучшему и приблизить настоящую безопасность для украинского народа.

Как уже писали "Комментарии", сегодня днем кафиры запустили еще один КАБ на Херсон. Ударом по средности они добили уже разрушенное утром здание Херсонской ОГА. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он сообщил о последствиях удара, опубликовал фото уничтоженного админздания и отметил, что проверяется информация о пострадавших. Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" пишет о том, что самолет, из которого избивали, вылетел из Ахтубинска РФ, а запустил КАБ под Скадовском.

Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и разрублены фасады. На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидация последствий атаки.



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