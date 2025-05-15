Американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин, сообщили The Washington Post два дипломата.

Украинская делегация едет в Стамбул. Фото из открытых источников

Американские и европейские чиновники заявили Зеленскому, что крайне важно отправить хотя бы делегацию высокопоставленных должностных лиц-помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Однако столкнулись с сопротивлением украинского лидера, поскольку Зеленский вообще не видел смысла ехать.

WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.

Виткофф объяснил: если украинская делегация приедет, а Россия нет, то Москва окажется в проигрышной и столкнется с последствиями. Если представители Украины и России приедут, то стороны смогут приблизиться к прекращению огня и окончанию войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.