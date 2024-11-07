Зеленский не хочет быстрого завершения войны: план Трампа не сработает

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-брифинга Зеленского по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Фото портал "Комментарии"

По его словам, прекращение огня, когда нет гарантий безопасности, будет означать полную оккупацию страны. Зеленский заметил, что у него действительно были хорошие разговоры с Трампом. Но отметил, что они должны быть более предметными и к этому нужно готовиться обеим сторонам.

"О скором завершении войны — сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя — это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, а это самый сложный враг этого столетия...", — заметил президент.

В то же время Президент Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны: "Я уверен, что скорое окончание войны – это потери. Я думаю, что если очень быстро, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой свои взгляды, все это впереди". Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но если это просто быстро, то это потери для Украины", — подытожил он.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Трампом: “Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, каковы его конкретные действия”. На что надеется украинский президент, читайте по ссылке.