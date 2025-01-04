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Зеленский не дал Трампу закончить войну до инаугурации, однако есть нюанс

Какой мир предлагает Россия Украине

4 января 2025, 20:40 comments4099
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Кречмаровская Наталия

После избрания новым президентом США Дональда Трампа начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну до инаугурации. Затем начали говорить, что помешал решению о прекращении боевых действий президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский не дал Трампу закончить войну до инаугурации, однако есть нюанс

Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не так с заявлениями так называемых экспертов.

“Ложь: Трамп стремился к прекращению огня в Украине через премьера Венгрии Орбана, который предлагал Зеленскому заключить перемирие на время рождественских праздников и провести обмен пленными. Такое заявление российским пропагандистам заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин” — объяснили в Центре.

Правдой, по данным Центра стратегических коммуникаций, является то, что "блогер" Олег Соскин известен необоснованными заявлениями, которые часто совпадают с нарративами российской пропаганды.

“Он повторяет кремлевский нарратив о том, что Москва якобы “готова к мирному урегулированию”, а Киев стремится “воевать до последнего украинца”. Пока Кремль не предлагает Украине ничего, кроме капитуляции на условиях Путина”, — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что Киев стремится к миру, однако это должен быть стабильный мир, защищенный надежными гарантиями безопасности для Украины. Чтобы достичь такого мира, Украина и ее международные союзники должны заставить Москву отказаться от ультиматумов и перейти к честной дипломатии.

Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", не хотят воевать против Украины, однако РФ не планирует завершать войну.




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Источник: https://t.me/spravdi/44072
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