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Кречмаровская Наталия
После избрания новым президентом США Дональда Трампа начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну до инаугурации. Затем начали говорить, что помешал решению о прекращении боевых действий президент Украины Владимир Зеленский.
Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не так с заявлениями так называемых экспертов.
Правдой, по данным Центра стратегических коммуникаций, является то, что "блогер" Олег Соскин известен необоснованными заявлениями, которые часто совпадают с нарративами российской пропаганды.
В Центре отмечают, что Киев стремится к миру, однако это должен быть стабильный мир, защищенный надежными гарантиями безопасности для Украины. Чтобы достичь такого мира, Украина и ее международные союзники должны заставить Москву отказаться от ультиматумов и перейти к честной дипломатии.
Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", не хотят воевать против Украины, однако РФ не планирует завершать войну.
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