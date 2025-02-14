Зеленский назвал жесткие условия для встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается "вести переговоры с россиянами". Он готов встретиться только с одним россиянином — правителем РФ Владимиром Путиным, и только для того, чтобы по-настоящему остановить войну. Об этом сообщает 14 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на выступление Зеленского на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский из всех россиян готов встретиться столько с Путиным и только один раз. Коллаж: "Комментарии"

"Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином — с Путиным, только после того как у нас будет общий план с Трампом, Европой. И мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", — сказал он.

"Комментарии" напоминают, что Путин после ультиматума Трампа завел старую пластинку о "нелегитимности" Зеленского. Российский вождь заявил, что подписывать документы о мире у Зеленского якобы нет полномочий, но если украинский лидер захочет участвовать в переговорах, в Кремле "выделят людей" для разговора с ним. Однако в последнем разговоре Трампа и Путина 12 февраля, который дал импульс мирному процессу, тема статуса Зеленского не обсуждалась (по крайней мере, по версии Дмитрия Пескова).

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский.

Читайте также на "Комментариях" — если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.

Кроме того, украинский лидер высказался и о контингенте сил, который должен обеспечивать мир и неприкосновенность буферной зоны после того, как мир с Россией будет заключен. Ранее Зеленский отмечал, что здесь понадобится до 200 тыс. военных из Европы, и что такой проект невозможен без непосредственного участия США. Теперь президент допустил, что ВСУ могут справиться и без посторонней помощи — но есть условие.

"Мы готовы на контингент, состоящий даже исключительно из украинцев. Вопросы в оснащении. То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейских (стран)… Если вопрос в гражданстве (солдат) — он не стоит, США нужны как союзник", — заявил президент Украины.