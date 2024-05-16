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Зеленский назвал "виновных" в том, что происходит с наступлением РФ на Харьковщине

Владимир Зеленский отреагировал на вопрос об отсутствии помощи США как ключевого фактора в продвижении российских сил.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский ответил, виновны ли Соединенные Штаты, задержавшие принятие пакета помощи Украине в том, что российские солдаты активно совершают наступление на Харьковщине. По словам президента, виноват "весь мир", позволивший российскому диктатору Владимиру Путину оккупировать украинские земли.

Зеленский назвал "виновных" в том, что происходит с наступлением РФ на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Журналисты ABC News встретились с Владимиром Зеленским во время его поездки в Харьков, в частности, присутствовали на его встрече с военными в больнице, где президент вручил солдатам медали.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", – сказал Зеленский.

Американские журналисты спросили у Зеленского, виноваты ли США в том, что Россия начала активное наступление на Харьковскую область, ведь Соединенные Штаты более полугода не могли принять пакет помощи Украине из-за внутренних политических споров.

"В этом виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать", — сказал Зеленский добавил, что "теперь мир может помочь".

Также Зеленский в разговоре с журналистами указал на оружие, которое хочет получить Украина и которое может оградить от оккупации Харькова российскими силами.

"Все, что нам нужно, – это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", – сообщил президент.

Кроме того, президент подчеркнул американским журналистам, что большинство выделяемых США денег — это деньги на заводы, которые дают новые рабочие места американцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США признали свою ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о брифинге из Пентагона, где указали, что длительные дискуссии о помощи Украине привели к территориальным потерям на войне.



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