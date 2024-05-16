Зеленский назвал "виновных" в том, что происходит с наступлением РФ на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский ответил, виновны ли Соединенные Штаты, задержавшие принятие пакета помощи Украине в том, что российские солдаты активно совершают наступление на Харьковщине. По словам президента, виноват "весь мир", позволивший российскому диктатору Владимиру Путину оккупировать украинские земли.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Журналисты ABC News встретились с Владимиром Зеленским во время его поездки в Харьков, в частности, присутствовали на его встрече с военными в больнице, где президент вручил солдатам медали.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", – сказал Зеленский.

Американские журналисты спросили у Зеленского, виноваты ли США в том, что Россия начала активное наступление на Харьковскую область, ведь Соединенные Штаты более полугода не могли принять пакет помощи Украине из-за внутренних политических споров.

"В этом виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать", — сказал Зеленский добавил, что "теперь мир может помочь".

Также Зеленский в разговоре с журналистами указал на оружие, которое хочет получить Украина и которое может оградить от оккупации Харькова российскими силами.

"Все, что нам нужно, – это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", – сообщил президент.

Кроме того, президент подчеркнул американским журналистам, что большинство выделяемых США денег — это деньги на заводы, которые дают новые рабочие места американцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США признали свою ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о брифинге из Пентагона, где указали, что длительные дискуссии о помощи Украине привели к территориальным потерям на войне.