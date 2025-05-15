Зеленский назвал уровень российской делегации «бутафорским»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также для украино-российских переговоров. На брифинге у самолета глава украинского государства сравнил две делегации, направленные в Турцию для мирных переговоров.

Владимир Зеленский в Анкаре

"Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Последующие шаги решим после встречи с Эрдоганом. Нужно понять, какой у российских представителей мандат", — заявил президент Зеленский по прибытии в Анкару.

В то же время министр иностранных дел Сибига заявил, что Украина никогда не была и не является препятствием для достижения мира. Он заявил, что украинская делегация прибыла в Турцию на самом высоком уровне — во главе с президентом Зеленским.

Какие представители Украины могут участвовать в возможных встречах с российской стороной, будут еще решать, добавил Сибига.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Также в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило. В то же время пока неизвестно, будут ли они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Стоит отметить, что около 13:00 15 мая в Анкаре у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сейчас президентский борт приземлился в Турции.

Россия также утвердила состав делегации по переговорам в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул. Главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.