logo

BTC/USD

101754.71

ETH/USD

2540.66

LTC/USD

97.53

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал уровень российской делегации «бутафорским»
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал уровень российской делегации «бутафорским»

Владимир Зеленский сравнил украинскую и российскую делегации для переговоров

сегодня, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также для украино-российских переговоров. На брифинге у самолета глава украинского государства сравнил две делегации, направленные в Турцию для мирных переговоров.

Зеленский назвал уровень российской делегации «бутафорским»

Владимир Зеленский в Анкаре

"Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Последующие шаги решим после встречи с Эрдоганом. Нужно понять, какой у российских представителей мандат", — заявил президент Зеленский по прибытии в Анкару.

В то же время министр иностранных дел Сибига заявил, что Украина никогда не была и не является препятствием для достижения мира. Он заявил, что украинская делегация прибыла в Турцию на самом высоком уровне — во главе с президентом Зеленским.

Какие представители Украины могут участвовать в возможных встречах с российской стороной, будут еще решать, добавил Сибига.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Также в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило. В то же время пока неизвестно, будут ли они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Стоит отметить, что около 13:00 15 мая в Анкаре у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сейчас президентский борт приземлился в Турции.

Россия также утвердила состав делегации по переговорам в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул. Главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости