Зеленский назвал три вида оружия для ударов по России

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойное оружие для ударов по территории России. Помимо американских баллистических ракет ATACMS, это еще два вида вооружения, производимых Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве отреагировал на информацию об ударах дальнобойным оружием по территории России. По словам президента, Украина имеет три вида вооружений, которыми будет наносить удары по России.

"Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности. У Украины есть дальнобойные дроны своего собственного производства. У нас теперь есть "Длинный Нептут" и не один. И теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", — сказал Зеленский.

Ракета "Нептун" — это украинская крылатая ракета, разработанная на базе советской Х-35, но значительно модернизированная. Эта ракета предназначена для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 300 км. В апреле 2022 года ракета уничтожила российский крейсер "Москва". Информация о "Длинном Нептуне" появилась в конце 2023 года. Это улучшенная версия ракеты "Нептун", рассчитанная на большую дальность удара и лучшую способность противостоять средствам ПВО. Пока ее характеристики неизвестны.

ATACMS – это американская тактическая ракета класса "земля-земля", разработанная компанией Lockheed Martin. Предназначена для высокоточного поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. Она используется из пусковых установок HIMARS и MLRS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ отреагировало на удар ракетами ATACMS по России.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили миру серьезными последствиями, если американские ракеты ATACMS будут бить по территории РФ.







