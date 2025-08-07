logo

Зеленский назвал три ключевых пункта для переговоров для окончания войны
НОВОСТИ

Зеленский назвал три ключевых пункта для переговоров для окончания войны

Зеленский заявил о необходимости прекращения огня, гарантий безопасности, а также установить формат и время встречи с Путиным, чтобы завершить войну.

7 августа 2025, 10:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся после встречи его спецпредставителя Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, составлены три ключевых пункта для переговоров об окончании войны.

Зеленский назвал три ключевых пункта для переговоров для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня "день многих звонков и контактов" для реального продвижения по пути к миру. Президент запланировал звонки с руководителями Германии, Франции и Италии, а также разговаривал с генсеком НАТО, президентом Финляндии и другими европейскими лидерами.

По словам Зеленского, важно обсудить ключевые детали, ведь у Украины есть абсолютно четкие приоритеты. Среди них Зеленский назвал необходимость установить формат и время встречи с Путиным, прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.

"Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хотела войны, и именно Россия, начавшая агрессию, должна предпринять шаги по ее прекращению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит ловушку на трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Какие уже есть договоренности между странами.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15536
