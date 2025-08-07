Зеленский назвал три ключевых пункта для переговоров для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся после встречи его спецпредставителя Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, составлены три ключевых пункта для переговоров об окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня "день многих звонков и контактов" для реального продвижения по пути к миру. Президент запланировал звонки с руководителями Германии, Франции и Италии, а также разговаривал с генсеком НАТО, президентом Финляндии и другими европейскими лидерами.

По словам Зеленского, важно обсудить ключевые детали, ведь у Украины есть абсолютно четкие приоритеты. Среди них Зеленский назвал необходимость установить формат и время встречи с Путиным, прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.

"Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хотела войны, и именно Россия, начавшая агрессию, должна предпринять шаги по ее прекращению.

