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Потери Украины на войне: Зеленский назвал точное количество погибших и раненых

Владимир Зеленский обнародовал официальные потери на войне в Украине.

сегодня, 12:56 comments1786
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне Украина понесла потери в 413 тысяч военных. По словам Зеленского, погибли на войне 43 тысяч украинских бойцов, а еще 370 тысяч военных получили ранения.

Потери Украины на войне: Зеленский назвал точное количество погибших и раненых

Потери Украины на войне. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский обнародовал официальные потери на войне в Украине. По его словам, одним из ключевых отличий между количеством погибших украинских военных и российских солдат состоит в развитии фронтовой медицины.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", – заявил Зеленский.

Также президент заявил, что потери России превысили 750 тысяч солдат. По его словам, это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых. Таким образом, потери по количеству погибших в России в 4,6 раза больше.

Однако Зеленский отмечает, что с сентября Россия начала терять на поле боя в 5-6 раз больше Украины. Такое изменение в российских потерях Зеленский объясняет тем, что Россия планирует захватить как можно больше украинских территорий, прежде чем давление мира усилится до невыносимого уровня.

Издание The Economist обнародовало собственную статистику потерь Украины на войне, которая колеблется в пределах 60-100 тысяч погибших. А The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку заявило якобы о потерях Украины в 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. Однако Зеленский такие цифры назвал ложью.

Напомним, что в последний раз Зеленский объявлял официальные данные о количестве погибших украинских военных в феврале 2024 года. Тогда президент сообщил, что за два года войны погибли 31 тысяча солдат.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12699
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