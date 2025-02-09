Зеленский назвал свои условия, чтобы вести с Путиным переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией по прекращению полномасштабной войны, но только при определенных условиях. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому вещателю ITV News.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Зеленского, он был бы готов к любому формату переговоров со страной-агрессором, если бы получил четкие гарантии поддержки от США и Европы.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я бы был готов к любому формату переговоров", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время, президент категорически отверг возможность замораживания войны по линии фронта. Он считает, что такой сценарий приведет к еще большим потерям для Украины, поскольку несколько городов могут оказаться разделенными линией боевых действий.

"Будет опасно даже после войны. Когда я в 2019 году стал президентом, то приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Там жизнь не была", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что произойдет, если Зеленский не сможет договориться с Трампом . Переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом могут нести в себе большие риски, считает политолог Александр Охрименко. По его словам, несмотря на то, что обе стороны имеют общую цель – прекращение войны, их интересы и подходы к решению проблемы могут оказаться несовместимыми.

Впрочем, по его словам, украинские власти не могут полагаться только на переговоры Трампа и Зеленского. Эксперт предположил, что в Киеве, предположительно, уже разработано несколько сценариев дальнейших действий, в том числе в случае провала переговоров. Согласно им, Вооруженные силы Украины продолжат оборону государства, а дипломатический корпус будет искать поддержки в других странах и международных организациях. Также, подчеркивает Охрименко, важную роль играет экономическая стабильность Украины, которая может определить, сколь долго страна сможет продержаться в условиях продолжительного конфликта.