Зеленский назвал "сумасшедшее" предложение России по обмену

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать российских военнопленных на похищенных ею украинских детей. По словам Зеленского, это предложение "сумасшедшее", но в духе россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером рассказал о предложенном Москвой предложении обменивать украинских детей на российских военнопленных. По словам президента, такая инициатива со стороны россиян нарушает международное право и находится вне здравого смысла.

"Мы не меняем их (детей) ни на что, это абсолютно несправедливо. Если честно, это сумасшествие, которое россияне, кстати, предлагали: мы им даем военных, а они нам — детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", — сказал Зеленский.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией, в ходе которых был согласован обмен военнопленными. Тогда Киев передал Москве список похищенных ее детей. Ранее в Украине озвучивалась цифра об по меньшей мере 19 546 украинских детях, которые были похищены и депортированы в Россию. По совам Зеленского, самой тяжелой ситуацией могут быть попытки возвращения украинских детей сирот, которых Россия переводит в семьи на собственной территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, о чем будет просить у Трампа во время встречи с президентом США 17 июня.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал компромиссы, на которые готова Украина ради мира.