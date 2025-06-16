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Зеленский назвал "сумасшедшее" предложение России по обмену

Зеленский рассказал об инициативе россиян по обмену похищенных детей, которая вне понимания.

сегодня, 17:17
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать российских военнопленных на похищенных ею украинских детей. По словам Зеленского, это предложение "сумасшедшее", но в духе россиян.

Зеленский назвал "сумасшедшее" предложение России по обмену

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером рассказал о предложенном Москвой предложении обменивать украинских детей на российских военнопленных. По словам президента, такая инициатива со стороны россиян нарушает международное право и находится вне здравого смысла.

"Мы не меняем их (детей) ни на что, это абсолютно несправедливо. Если честно, это сумасшествие, которое россияне, кстати, предлагали: мы им даем военных, а они нам — детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", — сказал Зеленский.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией, в ходе которых был согласован обмен военнопленными. Тогда Киев передал Москве список похищенных ее детей. Ранее в Украине озвучивалась цифра об по меньшей мере 19 546 украинских детях, которые были похищены и депортированы в Россию. По совам Зеленского, самой тяжелой ситуацией могут быть попытки возвращения украинских детей сирот, которых Россия переводит в семьи на собственной территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, о чем будет просить у Трампа во время встречи с президентом США 17 июня.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал компромиссы, на которые готова Украина ради мира.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YbbXhrTHZ3I&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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