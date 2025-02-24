Зеленский назвал страну, которая тайно передала Украине 6 систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в критический период войны, когда Россия активно атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру, Испания предоставила сразу 6 систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, эти системы ПВО стали необходимы в тот момент войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По итогам форума "Поддержи Украину" в Киеве прошла пресс-конференция мировых лидеров с журналистами, где Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Испании Педро Санчесу за помощь в войне против России. Зеленский спросил Педро, может ли рассказать о системах ПВО и озвучить количество единиц, которые тайно получила Украина. После одобрения от испанского премьера Зеленский рассказал, что в сложное время Педро принял решение предоставить Украине 6 систем противовоздушной обороны.

"Мы знали, что они (россияне) будут атаковать конкретную инфраструктуру, энергоинфраструктуру. Действительно, была очень нужна помощь в тот момент. Нам быстро нужно было найти 10 систем по всему миру. Педро предоставил мне шесть таких систем, и это помогло", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Испанию за эту военную помощь и заявил, что это признак доверия друг к другу.

Первый визит Зеленского в Испанию состоялся 27 мая 2024 года. Тогда было подписано двустороннее соглашение о безопасности, согласно которому Украина получила 1,1 млрд евро военной помощи. По данным испанского издания El Pais, в пакете должны быть зенитные ракеты к системам Patriot и 19 танков Leopard 2A4, а также определенное количество производимого в Испании оружия. Кроме того, к 2027 году через европейский фонд поддержки мира Испания предоставит еще 5 млрд евро помощи Украине.

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